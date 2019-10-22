المريخ يسقط أمام الوادي نيالا والأمطار توقف مباراة كادوقلي

التاريخ: 22-أكتوبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تعرض نادي المريخ الخرطوم للخسارة بهدفٍ دون مقابل أمام حي الوادي نيالا في المباراة التي جرت مساء يوم ”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز لحساب المرحلة السادسة من المنافسة. وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أتير توماس في الدقيقة الـ”72″. Advertisements ورفع الوادي نيالا رصيده إلى”11″ نقطة، وتوقف المريخ الخرطوم في محطة الـ”7″ نقاط. وفي كادوقلي، أوقفت الأمطار مباراة هلال كادوقلي وضيفه أهلي عطبرة وتقرّر إكمال اللقاء الأربعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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