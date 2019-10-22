ملف أبيي في قائمة أجندة مجلس الأمن بـ(الخميس)

كَشَفَت مصادر دبلوماسية مُطّلعة أنّ مجلس الأمن الدولي سيُناقش ملف قضية أبيي خلال جلسته المُتوقّع عقدها بعد غدٍ الخميس.

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وتوقّعت المصادر بحسب (أس. أم. سي) اليوم (الثلاثاء)، صُدُور قرارٍ إيجابي بشأن المنطقة، وقالت إنّه سيكون الخط الفاصل لاتّخاذ القرارات بين السودان ودولة الجنوب، ونوّه المصدر إلى أنّ القرارات السابقة أسّست لأن يكون الحوار بين مُكوِّنات المجتمع الدولي والدولتين مِمّا نتجت عنه نتائج إيجابية حول المنطقة، وكَشفت المصادر عن حِراكٍ دولي جيِّدٍ في هذا الملف، مُتوقِّعةً صُدُور قرارٍ جديدٍ يُصب في مصلحة المنطقة التي تتمتّع حالياً بالاستقرار بين مُكوِّناتها.

وكان قرار مجلس الأمن السابق قد مَـــــدّدَ وجود بعثة (اليونسفا) بالمنطقة لعدة أشهر قبل انتهاء مُدّتها المُحَدّدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)