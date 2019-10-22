(50) بصاً تنضم لأسطول مواصلات الخرطوم و(150) تصل ديسمبر المقبل من السعودية.. و(320) من قطر وصل منها (80) بصاً

كشفت شركة المواصلات العامة عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتوريد (300) بص للشركة وصل منها (100) بص منها (50) بصاً قيد التخليص في سواكن، فيما ستبدأ المرحلة الثانية من شحن البصات والبالغ عددها (150) بصاً خلال شهر ديسمبر المقبل.

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وأعلن اللواء شرطة (م) عباس حسين الكردي المدير العام بالإنابة لشركة المواصلات في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) بحسب (الصيحة الآن) عن اتفاق آخر مع دولة قطر لاستيراد (320) بصاً وصل منها (80) بصاً ويوجد (240) بصاً سيبدأ شحنها خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أن لدى الشركة الكثير من الحلول المقترحة لحل أزمة المواصلات تم الدفع بها للجهات المختصة.

وأشار الكردي إلى أن من الحلول المقترحة إضافة النقل النهري والسكك الحديدية لحل مشكلة المواصلات ، مبيناً أن القطارات المحلية سوف تتدخل لحل مشكلة المواصلات خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)