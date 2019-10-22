فاجأ السعودي بن طعيمس مذيعة قناة (mbc) تغريد الهويش بأغنية غزل سودانية قام بتركيب كلماتها من عدد من الأغنيات السودانية المعروفة وهي أغنية الفنان الكبير الراحل محمد وردي (ما تخجلي) بجانب أغنية الفنان الشعبي الكبير كمال ترباس (بي عيونك تقول لي تعال وتعال) حيث قام بأدائها كأغنية واحدة وكانت الكلمات التي اختارها و تغنى بها تقول:
بي قليبك تقول لي تعال وتعال
وبي عيونك تقول لي مافي مجال
عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى
اتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا
انتي الاميرة والبطيع قلبي أنا
ليك تسعطاشر سنة
عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى
وكانت المذيعة تغريد الهويش وزميلها قد استضافا المواطن السعودي بن طعيمس خلال البرنامج حيث دارت محاور اللقاء حول موهبته في تقليد لهجات الدول العربية حيث اشتهر وعرف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحبه وارتباطه الكبير باللهجة السودانية التي أكد إجادته لها والتغني بالأغنيات السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سعودي يغازل نجمة قناة(mbc) بقصيدة سودانية مركبة من أغنيات وردي وترباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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