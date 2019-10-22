تحضيرية سائقي شركة المواصلات تهدد بالاعتصام حال عدم تغيير الإدارة

هددت اللجنة التحضيرية لسائقي وعمال شركة مواصلات الخرطوم بإتخاذ خطوات تصعيدية إزاء ما وصفته بالمطالب المشروعة والعادلة والمتمثلة في إن تطبق عليهم قوانين العمل متضمنة كل الحقوق والواجبات بدء بعقود العمل والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، فضلاً عن وضع نظام مالي يعتمد ايصالات مالية قانونية للتوريد.



وشددت اللجنة التحضيرية في رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء تسلمها (تاسيتي نيوز) على تغيير الإدارة الحالية للشركة، فضلاً عن إرجاع كل السائقين الذين تم فصلهم دون أسباب قانونية إلى مواقعهم مع تعويضهم التعويض العادل، فضلاً عن إعتماد عطاء واضح تحت إشراف فني مختص لتوريد الاسبيرات بصورة تضمن جوده وكفاءة الاسبيرات.



وأعلنت اللجنة التحضيرية رفضها التام لقيمة التوريدة المعلنة مؤخراً والقاضية بزيادة من 1500 إلى 2500 جنيه، على أن يتم التفاوض مع اللجنة التحضيرية للاتحاد على قيمة منطقية للتوريد بمعايير واقعية وعلمية.



وحذرت اللجنة حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال فترة أقصاها الأول من نوفمبر القادم ستنتهج التصعيد وصولاً إلى الاعتصام داخل الشركة وتعطيل حركة المواصلات داخل ولاية الخرطوم بشكل كامل .



ونبهت اللجنة عضويتها إلى عدم تسليم إي بص للشركة وعدم قبول إي إقالة أو إعفاء اعتباراً من اليوم بدون إجراءات قانونية، ومستند استلام وتسلم. وأضافت: يتم تسليم البص في وجود عضوين من اللجنة التحضيرية.



نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحاد العام السوداني للنقل

شعبة النقل والمواصلات

فرعية سائقي الباصات والحافلات

وحدة سائقي شركة مواصلات – ولاية الخرطوم

اللجنة التحضيرية

جماهير الشعب السوداني

بواسطة

سعادة/ رئيس الوزراء

تحية نضال وصمود في البدء نترحم على شهداء الثورة السودانية الذين ضحوا ليكون لدينا الحق في التعبير وكشف الحقائق والتأكيد على أن تضحية شعبنا لم تذهب سداً . السيد / رئيس الوزراء الموضوع: فساد شركة مواصلات الخرطوم إننا وبحكم عملنا في هذه الشركة لسنوات طوال نعلم علم اليقين إنها أكبر نقاط تجمع الفاسدين من (الكيزان) وأعوانهم من آكلي أموال الناس بالباطل وبها من المخالفات ما يشيب له الولدان، خاصة بعد تدخل آخر رئيس وزراء الإنقاذيين وإقالته للمدير العام الأسبق الذي كان حجر عثرة في وجوههم، وتعيين أحد الذين يقربهم ويرضى عنهم الرئيس المخلوع مكانه،/ ليبدأ حملة تصفية لكل الكوادر المؤهلة ويكملها المدير الحالي بصورة عشوائية انتقامية . إننا كسائقين وعمال بهذه الشركة نشهد ونعرف الكثير من الحقائق عن ضياع مال الشعب الذي نورده بأيدينا (دون إيصالات ماليه أو إثبات).. وعندما قمنا بالاعتراض بعد الثورة المجيدة على ما حاق بنا من ظلم وما نراه من سرقة لأموال الشعب، أعلنت إدارة الشركة دون خجل إن شركة المواصلات(شركة خاصة) و إننا عمالة مؤقتة، ولسنا معينين بها، في حين أن بعضنا يعمل فيها منذ تاريخ إفتتاحها. تساؤلات مشروعة Advertisements ما نعلمه علم اليقين هم أن شركة مواصلات ولاية الخرطوم التي يتم دعمها بمبلغ مقدر شهريا من الدولة، وتتم إدارتها عبر وزارة البنى التحتية تحولت بين ليلة وضحها إلى شركة خاصة. وما نعلمه أيضاً علم اليقين أن شركة مواصلات ولاية الخرطوم تعمل بإشراف مكتب والي ولاية الخرطوم ما جعل الناس يسمون الباصات بـ(باصات الوالي) واستولت في وقت سابق على باصات ابورجيله والبيكاسو وباصات دعم الطلاب، تحولت بين ليلة وضحاها إلى شركة خاصة.. موقف وقرار حالياً ومع بداية الدراسة في المدارس عقب التوقف، بدأ السائقون بالتنسيق مع إدارة قطاع الحلفايا في نقل الطلاب بنصف القيمة، وأن من لا يملك قيمة المواصلات يتم توصيله مجانا(دون من أو اذى).. فما كان من إدارة الشركة إلا وزادت التوريدة من 1500 إلى 2500 جنيه، حتى تضغط على السائقين لكي لا يتعاملوا مع الطلبة وفق الاتفاق المذكور.. وقد حققت الادارة هدفها فتكدس الطلاب في الطرقات وزادت الأزمة وزادت المعاناة، لتكون المحصلة أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الازمات التي تحيط بحكومة ما بعد الثورة بسيناريو ضد مصلحة المواطن والوطن. قرارات مهمة إننا كمواطنين سودانيين وبعد إن منّ الله علينا بنسائم الحرية التي دفع فلذات أكبادنا الأبطال دمائهم وأرواحهم ثمناً لها. وكسائقين وعمال لن نسكت بعد اليوم على ملفات الفساد وعلى نظام التوريد بالدفتر دون إيصالات مالية تثبت حق الشعب السوداني . حيث أننا نقوم بتوريد مبالغ تتراوح بين 700 ج إلى 2500 ج يومياً للمركبة الواحدة حسب نوعها . ولن نسكت على الاسبيرات التي تورد في صفقات مشبوهة دون عطاء أو إعلان بين إدارة الشركة وشركات يقال أنها مملوكة لشقيق المخلوع ورموز النظام البائد.. هذا بلاغ لشعب السودان وحكومته لمراجعة هذه الشركة وضبط ما يحدث بها من مخالفات وتجاوزات مع سبق الاصرار والترصد. في المقابل نحن كسائقين وعمال ترفض الشركة الاعتراف بحقوقنا وتم التعامل معنا بدون عقود عمل بل بنظام التوريدة، فضلا عن ان التعيين والفصل يتم حسب الرغبة الشخصية للإدارة دون أدنى مراعاة لقوانين العمل. السيد/ رئيس الوزراء

عليه نعلن شروعنا في مخاطبتك باعتبارك اعلى الجهات الرسمية التي ائتمنتها قوى الثورة على البلاد لتنفيذ مطالبنا المشروعة المتمثلة في الأتي :- أولا: تطبيق قوانين العمل علينا بما يضمن كل الحقوق والواجبات من عقود عمل – تأمين اجتماعي – تأمين صحي.. وغيرها .

ثانيا: وضع نظام مالي يعتمد ايصالات مالية قانونية للتوريد .

ثالثا: نرفض تماماً التعديل الأخير على قيمة التوريدة، على إن يتم التفاوض مع اللجنة التحضيرية للاتحاد على قيمة منطقية للتوريد بمعايير واقعية وعلمية .

رابعا: تغيير الإدارة الحالية .

خامساً: إرجاع كل السائقين الذين تم فصلهم دون أسباب قانونية إلى مواقعهم مع تعويضهم التعويض العادل .

سادسا: اعتماد عطاء واضح تحت إشراف فني مختص لتوريد الاسبيرات بصورة تضمن جودة وكفاءة الاسبيرات. من أدبيات الثورة ظلت السلمية ووسائلها المتعددة والمتنوعة أدباً راسخاً في تجربة الثورة المجيدة لانتزاع الحقوق، لذا وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا خلال فترة أقصاها الأسبوع الأول من نوفمبر القادم سنعمد للتصعيد وصولاً إلى الاعتصام داخل الشركة وتعطيل حركة المواصلات داخل ولاية الخرطوم بشكل كامل .

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