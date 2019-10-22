تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام لوموكوتيف موسكو بدوري الأبطال

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لوكوموتيف موسكو الروسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تشيزني. خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو. Advertisements خط الوسط : بينتانكور - ماتويدي - بيانيتش - خضيرة. خط الهجوم : رونالدو - ديبالا. ويسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غيابه عن الفريق لسنوات طويلة، وخاصة هذا الموسم بعد التعاقد مع الكثير من الصفقات المميزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

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