الجبير يلتقى وزير الخارجية الفرنسى فى باريس

استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

والتقى الجبير عددًا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، حيث جرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض وباريس، بالإضافة إلى التهديدات الإيرانية في المنطقة.

تأتي الزيارة بعد شهر من حادث استهداف معملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو" في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الماضي، والذي اعتبرته المملكة استهدافًا لإمدادات الطاقة في العالم، وليس السعودية فحسب، متهمة إيران بالوقوف وراء الهجوم الأخير.