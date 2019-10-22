سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

ترك نفوق حيوان "آيل صغير" شعورا بالحزن بين أهالي بلدة كامبولونج مولدوفينسك الجبلية الصغيرة في شمال رومانيا.

وأتى الآيل، والذي كان مشهده مألوفا بالنسبة للأهالي، مصابا بجروح بالغة إلى البلدة كما لو كان يطلب المساعدة، ومات في النهاية وسطهم، وفق ما أفاد به السكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن الآيل كان دائم التواجد في القرية في السنوات الأخيرة يبحث عن الطعام في حدائق السكان، ولم يكن يخشى الناس أو الكلاب بل كان الأهالي يعتبرونه بمثابة تعويذة جالبة للحظ.

وفي الأسبوع الجاري، أتى الحيوان إلى البلدة مصابا بجروح ربما يكون عمرها شهرا، ويعتقد الأهالي أن الآيل أطلق عليه النار من قبل الصيادين.

يشار إلى أن الآيل هو من الحيوانات المجترة ويعيش في قارتي آسيا وأوروبا والأمريكتين.