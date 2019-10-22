العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

عثر على مخلفات بحرية في 19 سلحفاة بحرية نافقة وجدت على الشاطئ مؤخرًا في كوريا الجنوبية.

وقال أحد نواب البرلمان الكوري إن السلاحف النافقة، تناولت ما يقرب من 300 قطعة من المخلفات البلاستيكية، ما يثير المخاوف بشأن تلوث البلاستيك المتزايد في المحيط.

وأضاف النائب جيونج وون - شون نقلا عن معلومات من المعهد الوطني للبيئة والبحرية الوطنية، أنه عثر على 294 قطعة من مخلفات المحيط في 19 سلحفاة بحرية من ثلاثة أنواع.

وأشار النائب، وفقًا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، إلى أن أنواع الألياف من النفايات مثل الشباك والحبال تشكل غالبية الحطام التي عثر عليها داخل السلاحف، تليها الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيكية ثم نفايات البوليسترين.