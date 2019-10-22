"فيفا" يخصص 500 مليون دولار لتطوير الكرة النسائية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 500 مليون دولار (449 مليون يورو) لتطوير كرة القدم النسائية خلال السنوات الأربع المقبلة.
ولكن هذه الخطوة ينبغي أن تحظى أولا بموافقة اجتماع الفيفا في شنجهاي يوم الخميس المقبل.
ويبلغ الاحتياطي المالي للفيفا مليارين و700 مليون دولار، وسيتم تخصيص حوالي 500 مليون دولار من أصل هذا المبلغ لدعم الكرة النسائية.
ويرغب جياني إنفانتينو رئيس فيفا في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات من 24 منتخبا إلى 32 في النسخة المقبلة المقرر إقامتها في 2023، بالإضافة لزيادة الجائزة المالية.
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