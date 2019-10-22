الإصابة تحرم برشلونة من أومتيتي أمام سلافيا براج

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي خلال التدريبات.

وتعرض أومتيتي لإصابة في الكاحل الأيسر خلال التدريبات مما يحرمه من المشاركة في المباراة أمام سلافيا براج غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان: "في نهاية التدريب، اليوم الثلاثاء، تعرض المدافع الفرنسي لكدمة في الركبة اليسرى"، دون أن يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب.