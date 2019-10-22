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الإصابة تحرم برشلونة من أومتيتي أمام سلافيا براج

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أعلن نادي متصدر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي خلال التدريبات.

وتعرض أومتيتي لإصابة في الكاحل الأيسر خلال التدريبات مما يحرمه من المشاركة في المباراة أمام سلافيا براج غدا الأربعاء، في .

وقال برشلونة في بيان: "في نهاية التدريب، اليوم الثلاثاء، تعرض المدافع الفرنسي لكدمة في الركبة اليسرى"، دون أن يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب.

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