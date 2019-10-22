بوتين: ناقشت مع أردوغان خطوات لدفع العملية السياسية السلمية في سوريا

صرح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع دار بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن "الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة الدستورية السورية".
وقال الرئيس الروسي للصحفيين عقب الاجتماع :"خلال المحادثات ناقشنا مع الرئيس التركي مزيدا من الخطوات لدفع العملية السياسية السلمية في سوريا، والتي سيقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، في إطار اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن الدول الضامنة لعميلة أستانا تعمل بجد على إنشائها في الآونة الأخيرة.
وأضاف بوتين: "نحن ننطلق من حقيقة أن الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة في الأسبوع المقبل، في جنيف والذي طال انتظاره".
وتصدرت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئيس الروسي في سوتشي، والتي استمرت لخمس ساعات متواصلة الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية تنفذها أنقرة في شمال شرق سوريا واتفاقات تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة.
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