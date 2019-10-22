جونسون يهدد بـ"بريكست" دون صفقة

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيطلق محاولة أخيرة اليوم ويحث النواب على الوقوف وراء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قانون بوريس وإذا أيدوه، فسيطلب منهم الموافقة على جدول زمني مدته ثلاثة أيام للنظر في التشريع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون سيفتح النقاش اليوم عن طريق إخبار النواب حول التصويت لصالح الصفقة من خلال جلسة مجلس العموم حتى تتمكن البلاد من تحريك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصفقة.

وقال جونسون: إذا صدق على هذه الصفقة الجديدة، والتي أعتقد أنها تخدم مصلحة المملكة المتحدة بأكملها وأصدقائنا الأوروبيين بكاملها، فيمكننا أن ننجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وننقل الاتحاد الأوروبي ونفشل تصعيد تلك الاستعدادات لا صفقة وإيقافها الأسبوع المقبل.