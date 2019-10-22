تعليق مفاوضات السلام السودانية والجولة المقبلة في 21 نوفمبر

اختتمت بجوبا اليوم "الثلاثاء" جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية- شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو، بتعليق المفاوضات إلى 21 من نوفمبر المقبل، بحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لعملية السلام والقنصل المصري في جوبا.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشى، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الحركات المسلحة بجوبا أن الحكومة جاءت للمفاوضات تحمل تطلعات وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الإخوة فى الوفود المفاوضة الأخرى.

وأكد كباشي أن الحل لقضايا الحرب والسلام ينبع من طاولة المفاوضات، مضيفا ان وفد الحكومة عازم على التوصل إلى حل حولها ينهى معاناة الشعب التى امتدت منذ استقلال البلاد وتفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأكد عضو مجلس السيادة على أن منبر جوبا الأكثر تاهيلا لتحقيق السلام فى السودان، نسبة لفهم القيادة فى دولة الجنوب لقضايا السودان، ما يربط البلدين من علاقات ووشائج.

وأشاد بما تحقق خلال هذه الجولة ، ووصفه بأنه إنجاز كبير، مؤكدا أن وفد الحكومة ملتزم بكل ما تم التوقيع عليه وسيواصل التفاوض فى الجولة القادمة بنفس الروح الطيبة ، وابدي تفاؤله بالتوصل إلى سلام شامل خلال الفترة القادمة.

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من جانبه أكد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، اقتراب الأطراف السودانية من توقيع سلام شامل سيتم الاحتفال به فى جوبا، معلنا عن تعليق المفاوضات حتى ٢١ نوفمبر .

ومن جهته أكد الأمين العام للحركة الشعبية ،عمار امون دلدوم فى المؤتمر الصحفي التزامهم بالاستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل فى البلاد.

وأشاد بالإرادة السياسية والروح الطيبة التى توفرت لدى وفد الحكومة السودانية المفاوض، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تمنحنا أملا كبيرا فى تحقيق السلام.

من جانبه أمن ممثل بعثة الاتحاد الافريقى فى جوبا، جوارم بيسورا ، على منبر جوبا مقرا للتفاوض حول قضايا السلام فى السودان، مؤكدا دعم الاتحاد الإفريقى لعملية السلام فى السودان، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجهات الاتحاد فى حل القضايا الإفريقية داخل القارة.