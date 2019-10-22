غرفة مصدري الماشية تطالب بإعفاء وزير الصحة وتكشف عن ما وصفته بالقرار الكارثة

أعلن مصدرو الماشية نفوق ٣٠٪ من الماشية في البواخر الخمس التي أرجعت من السعودية بعد إعلان إصابة بعض الماشية بحمى الوادي المتصدع لعدم وجود الخدمات وعدم تأهيل الموانئ بالبحر الأحمر .

و طالب منتجو ومصدرو الماشية في اللقاء التفاكري الأول حول تداعيات توقف صادرات الماشية واللحوم باتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم الثلاثاء ، بإعفاء وزير الصحة الاتحادي لإعلانه إصابة الماشية في ولاية البحر الأحمر ونهر النيل دون الرجوع إلى جهات الاختصاص المتمثلة في وزارة الثروة الحيوانية.

ووصف الاجتماع قرار الوزير بالكارثة وتسببه في خسائر فادحة للمصدرين والمنتجين والاقتصاد القومي، وفيه استهداف للمصدرين.

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وأشار المتحدثون في اللقاء لتقديم شكوي لمجلس الوزراء، مطالبين بالتعويض عن الخسائر الناجمة.

وشكلت الغرفة لجنة من الجهات المختصة من وزارات الصحة والثروة الحيوانية والمصدرين والمنتجين والبياطرة لمتابعة ودراسة موقف الصادر ومتابعة حقيقة مرض حمى الوادي المتصدع إذا كان هناك مرض – على حد قولهم، مؤكدين خلو البلاد من هذا المرض بدليل تصدير (1800) رأس من الإبل إلى دولة مصر العربية حيث تم فحصها وخلوها من المرض.

وأشاد المصدرون بإدارة صحة اللحوم والمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية لتعاونهم معهم حيث تم فحص 50٪ من الماشية بمحجر بورتسودان وكانت نتائج الفحص كلها سليمة، وجاءت تعليمات بإرجاع البواخر بسبب قرار وزير الصحة بإيقاف الصادر.

وقال د. خالد المقبول رئيس غرفة مصدري اللحوم لدى مخاطبته الاجتماع،بحسب سونا – إن القرار صدر بصورة متعجلة وغير مدروسة ولم تتم مشاورة الجهات المختصة، لافتاً إلى أن البلاد فقدت مليار دولار أمريكي عائد صادر الماشية، مؤكداً أهمية قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)