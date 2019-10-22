إستئناف الدراسة بجامعة الجزيرة

قررت جامعة الجزيرة استئناف الدراسة في العاشر من نوفمبر المقبل .

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وبحسب ما نقلته سونا، قرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة البروفيسور محمد طه يوسف انطلاقة تسجيل طلاب الدفعات 37 – 38 – 39 – 40 – 41 في الثالث من نوفمبر المقبل على أن تبدأ الدراسة في العاشر منه.

ووجه المجلس الكليات بوضع هذا القرار موضع التنفيذ كما قرر المجلس أن يبدأ تسجيل طلاب الدفعة 42 في 29 من ديسمبر المقبل على أن تبدأ الدراسة في 13 يناير 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)