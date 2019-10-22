مصوغات ذهبية مسروقة تبحث عن أصحابها بفرعية مباحث أمبدة

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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تمكنت مباحث فرعية أمبدة من ضبط ثلاث عاملات منازل بحوزتهن أكثر من كيلو مصوغات ذهبية تمت سرقتها من أماكن متفرقة، وتم التعرف على أصحاب بعضها ومازالت أخرى تنتظر أصحابها للتعرف عليها من خلال الفواتير الرسمية.
وتناشد شرطة ولاية الخرطوم المواطنين الذين لديهم بلاغات سرقة مصوغات ذهبية الحضور لفرعية أمبدة ومعهم ما يثبت أحقيتهم للمشغولات الذهبية المضبوطة.
وكانت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية أمبدة بحسب (اليوم التالي) قد تمكنت خلال الأيام الفائتة من القبض على تشكيل إجرامي مكون من (3) متهمات من عاملات المنازل تخصصن في السرقات المنزلية وضبطت بحوزتهن كميات من الذهب المشغول يفوق وزنه الكيلو تمت سرقته من أماكن مختلفة، ومازالت توالي تحرياتها معهن للإرشاد على أماكن السرقات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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