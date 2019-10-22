بالفيديو : في مشهد غريب .. طائرة تصطدم بسيارة على طريق كرري بامدرمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير اليوم بصورة واسعه جداً , حيث يظهر الفيديو طائرة وهي تصطدم بسيارة .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن الطائر كانت تحاول الإقلاع من على طريق عام للسيارات بمحلية كرري بامدرمان واصطدمت بسيارة كانت تقف على جانب الطريق .

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ووصف رواد المواقع الحادث بأنه استهتار بحياة المواطنين وممتلكاتهم حتى و إن كانت الطائرة صغيرة , حيث أنه ليس من المنطقي أن تقلع طائرة من طريق عام لسيارات المواطنين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)