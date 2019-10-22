سلوفاكيا تعلن إعفاء ديونها على السودان البالغة “40” مليون يورو

أعلنت دولة سلوفاكيا إعفاء ديونها على السودان والبالغة (40) مليون يورو، وأكدت سعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكشفت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح أبواب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية لكافة الدول خاصة الأوروبية منها.

Advertisements

وناقش محمد علي عبد الله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، مع ماتي دوستال نائب سفير دولة سلوفاكيا بالقاهرة، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين السودان وسلوفاكيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، داعياً إلى إحياء اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي بثوب ورؤى جديدة تواكب التغيرات الإيجابية التي حدثت بالبلاد، لاستيعاب مرحلة التحول الاقتصادي والتجاري الذي يشهده السودان، مرحباً بالاستثمارات السلوفاكية، وكشف بحسب (اليوم التالي) عن مشاركة دولة سلوفاكيا في الدورة القادمة لمعرض الخرطوم الدولي يناير المقبل.

من جهته، أكد نائب سفير سلوفاكيا أن زيارتهم للخرطوم هدفت لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وسلوفاكيا، خاصة بعد التغيرات الإيجابية والتحول الإيجابي الذي يشهده السودان لفتح مجالات تعاون واستثمارات سلوفاكية، لافتاً إلى مجالات الصناعات الثقيلة والعربات والأدوية والكيماويات والمعدات الزراعية، مؤكداً سعيهم لفتح مركز تجاري بالسودان للإسهام في تسهيل تبادل الزيارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)