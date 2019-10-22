اتجاه في الحكومة لتسليم البشير للجنائية

كشفت صحيفة كينية ، عن بروز اتجاه قوى داخل الحكومة الانتقالية في السودان لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية .

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير ، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور .

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وبحسب صحيفة ستاندر الكينية ، عبر موقعها الالكتروني ، عن لقائها وزير العدل السوداني ، نصر الدين عبد البارئ ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ”42″لحقوق الانسان ، الذي انعقد في جنيف خلال سبتمبر الماضي ، حيث أشار عبد الباري إلى أن السودان سيوقع على الاتفاقية ومن الوارد تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية .

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وجه مؤخرًا بالتوقيع والمصادقة على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها “سيداو” و”المحكمة الجنائية الدولية” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)