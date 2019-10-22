موجهات حكومية لضبط دعم السلع وترشيد الإنفاق الحكومي

أقر قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء،عدة موجهات لضبط دعم السلع وترشيد الإنفاق الحكومي.

واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة.

ووقف الاجتماع على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية.

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وأكد الاجتماع بحسب (الصيحة الآن) على ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية .

وأمن القطاع على أهمية إتباع سياسات خارجية متوازنه من أجل توسيع وجذب الشراكات والإستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)