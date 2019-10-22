تراجع كبير في أسعار مواد البناء

شهدت مواد البناء بسوق السجانة تراجعاً كبيراً، وأكد التاجر الطيب أحمد الطيب بالسوق انتعاش في حركة البيع بسبب توقف الخريف ومواصلة عمليات البناء.

وقال بحسب (الصيحة) إن طن سيخ الأسعد لكل من 4 و5 لينية يباع بواقع 48,250 جنيها،و3 لينية 52 ألف جنيه، و8 ملي شرشر 53 ألف جنيه.

Advertisements

فيما بلغ الطن من سيخ الأبانوب 4 و5 لينيه 47 ألف جنيه، والطن من 3 لينة من سيخ أوميغا 48,500 جنيه، و4و5 لينية الطن منه 47 ألف جنيه، وبلغ الطن من سيخ فرونايل تركي 3 لينية 46,500 جنيه، و3 لينية الطن بواقع 47,500 جنيه،و8 ملي 52 ألف جنيه، وبلغ من سيخ جياد 4و5 لينية 47 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الطن من أسمنت عطبرة 9 آلاف جنيه، وصخر 8,800 جنيه.

ويباع قلاب الخرسانة السمسمية 18 متر11.000ج، الرمله العاديه 6 متر ،4500 جنيه، قلاب الخرسانة 20 ملى 18متر 11000جنيه، وﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر 18 ﻣﺘﺮاً 8500 جنيه، قلاب حجر أمدرمان 18 متراً 9000 جنيه.

وبلغت أسعار البوهيات المهندس، جردل طلية حريرية داخلية 400 جنيه، طلية حريرية خارجية 650 جنيهاً، بوماستك كيمي بلاست 880جنيهاً، بوماستك الاقتصادي 750جنيهاً،بوماستك سلك املشن 2350جنيهاً، تكشر 1690جنيهاً، جالون ماربل أبيض 1270جنيهاً، فلنكوت 595جنيهاً، روف كوت 1350 جنيهاً.

ويباع المتر من السراميك حوائط مقاس 20*50 السعر 485جنيهاً، 20*60 بواقع490جنيهاً، 30*60السعر 495جنيهاً، 33.3*55السعر490جنيهاً، 25*70السعر 515جنيه، فيما بلغ المتر منه أرضيات مقاس 45*45 بواقع 500 جنيه، و 46*46 السعر 510 جنيهات، 58*58السعر 520جنيهاً، 60*60السعر 550جنيهاً، فيما بلغ المتر من البورسلين صيني خلية رمادي خلية بيج سمسمية رمادي سمسية بيج بواقع 580جنيهاً، وبورسلين أبيض السعر ٦٥٠ جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)