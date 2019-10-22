البرهان يغادر إلى مدينة سوتشي الروسية

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الخرطوم صباح الثلاثاء، في طريقه إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وودع البرهان بمطار الخرطوم، نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن بحري مهندس إبراهيم جابر، ووزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس.

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وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن رحلة البرهان إلى روسيا ستستغرق يومين، يجري خلالها لقاءً مع الرئيس بوتن، حيث يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ويتوجه البرهان من هناك مباشرة إلى مدينة باكو بأذربيجان، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها عدة لقاءات.

ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)