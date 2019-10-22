التاريخ: 22-أكتوبر-2019
45 مشاهدة
غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الخرطوم صباح الثلاثاء، في طريقه إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وودع البرهان بمطار الخرطوم، نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن بحري مهندس إبراهيم جابر، ووزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس.
وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن رحلة البرهان إلى روسيا ستستغرق يومين، يجري خلالها لقاءً مع الرئيس بوتن، حيث يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
ويتوجه البرهان من هناك مباشرة إلى مدينة باكو بأذربيجان، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها عدة لقاءات.
ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يغادر إلى مدينة سوتشي الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.