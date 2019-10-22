بحث التعاون الفرنسي السوداني في مجال الإعلام

زار وفد من المختصين الإعلاميين الفرنسيين وكالة السودان للأنباء ضمن جولة على أجهزة الإعلام السودانية، للوقوف على احتياجاتها التدريبية والفنية وكيفية تقديم الدعم للأجهزة الإعلامية السودانية وهي تتجه لمرحلة مفصلية من تاريخ السودان و ثورته الفريدة.

والتقى الوفد المبتعث من الحكومة الفرنسية ممثلا في قطاعات التدريب و المركز الدولي الفرنسي بقيادة المدربة والخبيرة الإعلامية فلورانس لاسواد وخبير المركز الفرنسي لحقوق الملكية المسيو لوي ميشيل، بكل من الأستاذ عبد الله جاد الله أحمد نمر المدير العام لوكالة السودان للأنباء وقيادات العمل الصحفي والفني والتدريب حيث جرى نقاش مستفيض لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت الأستاذة فلورانيس لاسواد أهمية التعاون مع أجهزة الإعلام السودانية ووكالة الأنباء السودانية في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد للنهوض بالعمل الصحفي حتى تقوم بدورها التوعوي اللازم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ السودان.