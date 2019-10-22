عندك طبنجة ما معناها أنا حرامي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* الصورة التي لخصت موكب (21) أكتوبر، أمس، كانت لمجموعة من الشباب تقدموا نحو (ترس الشرطة) بشارع القصر فقابلهم الضابط من خلف السياج .
* أحد الشباب قام بتلاوة مطالب الموكب ثم سلم المذكرة للضابط .
* الضابط تعامل بطريقة مميزة مع الشباب وتحدث معهم وهو في كامل الابتسام .
* هذا المنظر يثبت جداً أن التحوُّل الذي حدث بعد سقوط البشير كبير وكبير جداً.
* القانون هو القانون.
* ولكن نظام البشير كان ينفذ قانون لا علاقة له بالقانون.
* الشرطة التي كانت في خدمة الشعب لم تكن تعرف التعامل مع الشعب .
* العلاقة كانت عدائية تصل مرحلة الكراهية.
* كانت الشرطة تتعامل مع كل مواطن باعتباره (حرامي وقليل أدب).
* استمدوا صلاحياتهم من نظام فاسد لا يعرف القانون.
* ظلت الشرطة والأجهزة الأمنية وطوال عهد الإنقاذ تستخدم العنف والقوة بكل أشكالها دون رحمة أو ضمير.
* ولذلك محبة الشعب للجيش كانت أكبر وأعمق.
* نعم، الجيش مهامه تختلف عن مهام الشرطة وأجهزة الأمن ولكن هذا لا يبرر أن يكون رجل الشرطة عدائي.
* الآن جهاز الشرطة يتعافى ويعود لتطبيق القانون.
* القانون الذي يحرم إطلاق الرصاص ويمنع البمبان إلا في حالات نادرة تتعلق بالشغب.
* الموت الذي يستسهله رجال الأمن والشرطة زمنه قد ولى وراح.
* وأي روح سودانية غالية وغالية جداً.
* ولذلك من يقتل من غير وجه حق نحكم عليه بالإعدام.
* بالإعدام لو كان بتاع شرطة أو أمن أو مباحث أو خلاف ذلك.
* طالما في قانون يبقى ما من حقك تعذبني أو تضربني.
* اقبضني ونمشي القسم لو ثبتت عليَّ التهمة أكيد ح انجلد أو اتسجن لكن بالقانون.
* ده القانون بيقول كده.
* في شنو عشان تعذب ليك زول لحدي الموت؟
* عمل شنو يعني؟
* حرامي؟ طيب أوكي اقبضو ووديهو القسم ويتقدم لمحاكمة ويتحاكم ويتجلد ويتسجن بالقانون.
* ما عندك حق تعذب ليك زول سواءً أكان حرامي أو ما حرامي.
* ده القانون الذي يجب أن يكون.
* المتهم يركب عربة الشرطة بدون ضرب ويمشي القسم بدون ضرب.
* حتى الحرامي ما عندك حق تقتلو .
* أجهزة الأمن والمخابرات في العالم تطوَّرت ولم تعد تستخدم أساليب التعذيب المفرط حتى مع المعتقلين السياسيين.
* وأهم من ده كلو، كده نفرض إنك عذبت زول وضربتو ضرب عشوائي، أها داير تصل لشنو يعني؟
* ما هو ده ما قانون.
* طيب دايرنا نقول إنك راجل يعني؟
* الكترة بتغلب الشجاعة ودي ما رجالة ولا فلاحة.
* وربنا قاعد.
* والموت ما بعفيك عشان أنت لابس كاكي ولا عشان عندك طبنجة.
* قدام هناك بتقول لربنا شنو؟
* بتقول ليهو شنو عليك الله؟
* هسه زي القتلوا أستاذ أحمد الخير ديل بيقولوا لربنا شنو؟
* ح تقولوا ليهو : (نحن عذبناهو وكتلناهو عشان البشير يقعد)؟
* ولا بتقولوا ليهو كتلناهو عشان نحن ناس أمن وعندنا طبنجات؟
* موضوع الأمن ده هناك ما عندو قيمة عند الله.
* ده شغل دنيا لا قيمة له.
* طبنجتك دي ما بتقدر ترفعها لملك الموت.
* ولا بتخش بيها القبر عشان تهدد بيها (نكير).
* بطاقتك دي ما بتخش معاك (ود اللحد) عشان تطلعها (لمنكر) وتقول ليهو أنا أمن ولا شرطة.
* نحن أولاد بلد واحدة لشنو الكراهية والتعذيب؟
* الشرطة والأجهزة الأمنية الآن بدأت تتعافى وتعود لتطبق القانون.
* نقول هذا ونشدد على أهمية هيبة رجل القانون.
* مؤكد أننا نريد أن يحتفظ رجل القانون بهيبته ومكانته.
* الدولة ما بتمشي بدون قانون.
* وبعض الشباب الذين يتحرشون برجال الأمن والشرطة لا نشجعهم على ذلك.
* الهيبة مطلوبة، والهيبة هذه يفرضها رجل الأمن بالشخصية الحاسمة والعادلة وليس بالقتل والتعذيب.
* شخصيتك بتفرضها بالانضباط والقانون والعدل.
* تكون عندك كاريزما وتبعد من الحاجات البتقلل من هيبتك ومكانتك.
* خليك جادي لا تقبل الرشاوى ولا تسعى خلف البلاغات الكيدية.
* من مصلحتنا في السودان يكون عندنا رجل شرطة مشرِّف وعزيز علينا.
* رجل شرطة نفتخر به لا نسخر منه ولا نخاف منه.
* هيبتنا من هيبتكم وكلنا مع بعض ح نبني السودان الجديد .
* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..
* و..و..
* وحنبنيهو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.