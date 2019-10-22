عندك طبنجة ما معناها أنا حرامي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الصورة التي لخصت موكب (21) أكتوبر، أمس، كانت لمجموعة من الشباب تقدموا نحو (ترس الشرطة) بشارع القصر فقابلهم الضابط من خلف السياج .

* أحد الشباب قام بتلاوة مطالب الموكب ثم سلم المذكرة للضابط .

* الضابط تعامل بطريقة مميزة مع الشباب وتحدث معهم وهو في كامل الابتسام .

* هذا المنظر يثبت جداً أن التحوُّل الذي حدث بعد سقوط البشير كبير وكبير جداً.

* القانون هو القانون.

* ولكن نظام البشير كان ينفذ قانون لا علاقة له بالقانون.

* الشرطة التي كانت في خدمة الشعب لم تكن تعرف التعامل مع الشعب .

* العلاقة كانت عدائية تصل مرحلة الكراهية.

* كانت الشرطة تتعامل مع كل مواطن باعتباره (حرامي وقليل أدب).

* استمدوا صلاحياتهم من نظام فاسد لا يعرف القانون.

* ظلت الشرطة والأجهزة الأمنية وطوال عهد الإنقاذ تستخدم العنف والقوة بكل أشكالها دون رحمة أو ضمير.

* ولذلك محبة الشعب للجيش كانت أكبر وأعمق.

* نعم، الجيش مهامه تختلف عن مهام الشرطة وأجهزة الأمن ولكن هذا لا يبرر أن يكون رجل الشرطة عدائي.

* الآن جهاز الشرطة يتعافى ويعود لتطبيق القانون.

* القانون الذي يحرم إطلاق الرصاص ويمنع البمبان إلا في حالات نادرة تتعلق بالشغب.

* الموت الذي يستسهله رجال الأمن والشرطة زمنه قد ولى وراح.

* وأي روح سودانية غالية وغالية جداً.

* ولذلك من يقتل من غير وجه حق نحكم عليه بالإعدام.

* بالإعدام لو كان بتاع شرطة أو أمن أو مباحث أو خلاف ذلك.

* طالما في قانون يبقى ما من حقك تعذبني أو تضربني.

* اقبضني ونمشي القسم لو ثبتت عليَّ التهمة أكيد ح انجلد أو اتسجن لكن بالقانون.

* ده القانون بيقول كده.

* في شنو عشان تعذب ليك زول لحدي الموت؟

* عمل شنو يعني؟

* حرامي؟ طيب أوكي اقبضو ووديهو القسم ويتقدم لمحاكمة ويتحاكم ويتجلد ويتسجن بالقانون.

* ما عندك حق تعذب ليك زول سواءً أكان حرامي أو ما حرامي.

* ده القانون الذي يجب أن يكون.

* المتهم يركب عربة الشرطة بدون ضرب ويمشي القسم بدون ضرب.

* حتى الحرامي ما عندك حق تقتلو .

* أجهزة الأمن والمخابرات في العالم تطوَّرت ولم تعد تستخدم أساليب التعذيب المفرط حتى مع المعتقلين السياسيين.

* وأهم من ده كلو، كده نفرض إنك عذبت زول وضربتو ضرب عشوائي، أها داير تصل لشنو يعني؟

* ما هو ده ما قانون.

* طيب دايرنا نقول إنك راجل يعني؟

* الكترة بتغلب الشجاعة ودي ما رجالة ولا فلاحة.

* وربنا قاعد.

* والموت ما بعفيك عشان أنت لابس كاكي ولا عشان عندك طبنجة.

* قدام هناك بتقول لربنا شنو؟

* بتقول ليهو شنو عليك الله؟

* هسه زي القتلوا أستاذ أحمد الخير ديل بيقولوا لربنا شنو؟

* ح تقولوا ليهو : (نحن عذبناهو وكتلناهو عشان البشير يقعد)؟

* ولا بتقولوا ليهو كتلناهو عشان نحن ناس أمن وعندنا طبنجات؟

* موضوع الأمن ده هناك ما عندو قيمة عند الله.

* ده شغل دنيا لا قيمة له.

* طبنجتك دي ما بتقدر ترفعها لملك الموت.

* ولا بتخش بيها القبر عشان تهدد بيها (نكير).

* بطاقتك دي ما بتخش معاك (ود اللحد) عشان تطلعها (لمنكر) وتقول ليهو أنا أمن ولا شرطة.

* نحن أولاد بلد واحدة لشنو الكراهية والتعذيب؟

* الشرطة والأجهزة الأمنية الآن بدأت تتعافى وتعود لتطبق القانون.

* نقول هذا ونشدد على أهمية هيبة رجل القانون.

* مؤكد أننا نريد أن يحتفظ رجل القانون بهيبته ومكانته.

* الدولة ما بتمشي بدون قانون.

* وبعض الشباب الذين يتحرشون برجال الأمن والشرطة لا نشجعهم على ذلك.

* الهيبة مطلوبة، والهيبة هذه يفرضها رجل الأمن بالشخصية الحاسمة والعادلة وليس بالقتل والتعذيب.

* شخصيتك بتفرضها بالانضباط والقانون والعدل.

* تكون عندك كاريزما وتبعد من الحاجات البتقلل من هيبتك ومكانتك.

* خليك جادي لا تقبل الرشاوى ولا تسعى خلف البلاغات الكيدية.

* من مصلحتنا في السودان يكون عندنا رجل شرطة مشرِّف وعزيز علينا.

* رجل شرطة نفتخر به لا نسخر منه ولا نخاف منه.

* هيبتنا من هيبتكم وكلنا مع بعض ح نبني السودان الجديد .

* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* وحنبنيهو.