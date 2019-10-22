الحركة الشعبية تسلم ردها على ورقة الحكومة

سلمت الحركة الشعبية – شمال- بقيادة عبد العزيز ادم الحلو، اليوم (الثلاثاء) لجنة الوساطة لمحادثات السلام، ردها على الورقة التي تقدمت بها الحكومة السودانية، بشأن خارطة طريق التفاوض حول ملفات القضايا الجوهرية محل التفاوض.

وعقد وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية- جلسة مباحثات اليوم بحضور رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، واتفق الطرفين على رفع التفاوض إلى وقت لاحق تحدده الوساطة.

وترأس الجلسة من جانب الحكومة عضو مجلس السيادة، الفريق الركن، شمس الدين كباشى ومن جانب الحركة امينها العام عمار أمون دلدوم.