اختار اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، الفرعون المصري محمد صلاح، اللاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 "بالون دور"، والتي يتم منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حسبما قال موقع "afrik-foot". يذكر أن محمد صلاح هو أول لاعب عربي مصري يترشح لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مرتين على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يختار محمد صلاح لخلافته فى جائزة الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.