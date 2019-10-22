تقرير بنكي: 63 ألف مليونير في الكويت

كشف تقرير بنكي حديث، عن وجود 63 ألف مليونير في الكويت، تتخطى ثروة الواحد منهم حاجز المليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك "كريدي سويس"، أن حجم الثروة في الكويت بلغ 450 مليار دولار بمنتصف 2019، بزيادة 60 مليار دولار مقارنة بـ 390 مليار دولار بمنتصف العام الماضي بنسبة ارتفاع تجاوزت 15% سنويا.

وأضاف التقرير أن متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة بالكويت، بلغ 131.1 ألف دولار بمنتصف العام الحالي، فيما بلغ نصيب الفرد البالغ من الناتج المحلي الإجمالي 45 ألف دولار، لافتا إلى أن عدد الكويتيين الذين تزيد ثرواتهم على 100 ألف دولار وأقل من مليون دولار بلغ 818 ألف كويتي.

وأشار إلى أن مليونيرات الكويت يتوزعون حسب حجم ثرواتهم، حيث هناك 59.2 ألف كويتي تتراوح ثرواتهم بين 1 و5 ملايين دولار، و2747 كويتيا تتراوح ثرواتهم بين 5 و10 ملايين دولار، و1118 كويتيا تتراوح ثرواتهم بين 10 و50 مليون دولار، و52 كويتيا تتراوح ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار و21 كويتيا تتراوح ثرواتهم بين 100 و500 مليون دولار.

ونوه التقرير إلى أن الكويت حلت في المتربة الثالثة خليجيا من حيث حجم الثروة، حيث تصدرت السعودية القائمة بإجمالي ثروة يصل إلى 1.55 تريليون دولار، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بثروة قدرها 922 مليار دولار.