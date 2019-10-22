حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن حملة انتقادات واسعة من الحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب، والذي تفاقمت أخطأه بشدة خلال الفترة الأخيرة بداية من الأزمة الأوكرانية وحتى قراراته المتخبطة في سوريا.

وقالت الشبكة إن الجمهوريين- في الوقت الحالي- لا يستبعدون إقالة ترامب، حيث قال ليندسي جراهام أقرب أصدقاء ترامب إنه لن يستبعد إمكانية إقالته إذا ما ظهر دليل جديد في التحقيقات التي تجرى فيما يتعلق بقضية أوكرانيا.

وتابعت أن أحدث تعليقات جراهام على التحقيق في أزمة أوكرانيا تأتي في الوقت الذي عبر فيه جمهوريون آخرون في الكابيتول هيل عن قلقهم المتزايد إزاء تصرفات الرئيس المزعومة.

في الأسبوع الماضي، أبلغت السيناتور ليزا موركوفسكي، الصحفيين بأنها قلقة بشأن تعليقات رئيس أركان البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني بأن المساعدات الأوكرانية قد توقفت حتى تساعد الحكومة الأوكرانية في العثور على شيء يدين نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال موركوفسكي للصحفيين "نعم بالتأكيد هذا مصدر قلق، أنت لا تستخدم المساعدات الخارجية التي خصصناها من قبل للحروب السياسية".

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وانتقد جمهوري آخر- السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا- ترامب في مقابلة منفصلة لدعوته الصين للتحقيق مع بايدن ونجله، قائلًا "لا أعتقد أن هناك أي سؤال، الصين، هل ستحقق في خصمي السياسي، هذا خطأ بالنسبة لترامب، فلا أستطيع تخيل كيفية الوصول لوجهة النظر هذه، فهذا ضد القانون".

وأوضحت الشبكة، أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة اهتمام الجمهوريين بتحركات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، خصوصًا بعد قرارات ترامب الأخيرة في سوريا، وانسحاب القوات بالكامل ما فتح الطريق أمام الغزو التركي وخيانة الأكراد.

وقال السناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا في قاعة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: "لا يبدو لي أن هذا وقف لإطلاق النار، إنه إنذار أخير لأن أردوغان يقول فيها إنه سيأخذ هذه الأراضي ويسيطر عليها، وإخراج كل كردي منها".