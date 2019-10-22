الإخوان المسلمين..  يطلقون موقعهم الإلكتروني الرسمي 

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، بحلته الجديدة.

وقال الناطق الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسملين معاذ الخوالدة في تصريحٍ ..

“إيماناً من جماعة الإخوان المسلمين بأهمية تعزيز سبل التواصل الإعلامي وتطويرها بما يقدم البناء المعرفي الوافر عن الجماعة وأدبياتها وأخبارها والمواقف السياسية والإعلامية الرسمية، الصادرة عنها، والممثلة لها، فضلاً عن إنتاجها الدعوي والتربوي والفكري، ومواكبة لتطور الإعلام الإلكتروني، فإن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تعلن عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على شبكة الانترنت”.

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ويتضمن الموقع الإلكتروني للجماعة “كافة المعلومات والأخبار والبيانات، والتصريحات الخاصة بها والصادرة عنها، والعديد من النوافذ التي تتيح للقارئ، والباحث قاعدة معلومات غنية يمكن تحصيلها بأقل وقت وجهد”.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أضاف الخوالدة أن “جماعة الإخوان المسلمين تأمل بأن يبرز الموقع “الدور الذي تضطلع به الجماعة في نهضة وطننا والدفاع عنه، والإنتصار لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتسليط الضوء على الموقف الاعلامي من آخر المستجدات التي تطرأ على الساحتين المحلية والدولية”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)