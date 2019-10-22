الكشف عن تفاصيل تورط شاب باستلام مال مسروق وشراء ركشة

كشفت تحقيقات شرطة شرق النيل عن تفاصيل اتهام شاب يواجه تهمة استلام مال مسروق يقدر (150) ألف جنيه من متهم هارب قام بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منزل قريبة، وذلك بمنطقة الحاج يوسف.

وقال المتحري في أقواله في ملف الدعوة عند مثوله بحسب صحيفة المجهر أمس، بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله، قال إن الشاكي دون بلاغاً تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة، أفاد في مضمونه أن المتهم قريبه كان يقيم معه في المنزل، مشيراً إلى أن المتهم استغل عدم تواجه بالمنزل وقام بسرقة (محبس ودبلة) بالإضافة إلى هواتف ذكية، ومبلغ (150) ألف جنيه.

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على ضوء ذلك كثفت المباحث تحقيقاتها، وتم القبض على المتهم الثاني، وبالتحقيق معه أنكر ارتكابه للجريمة، وقال إنه على معرفة بالمتهم الهارب إذ أنه قام بتسليمه المبلغ موضوع الاتهام بغرض شراء ركشة على أن يقوم المتهم الثاني بتسجيل الركشة باسمه، وذلك بحجة سفره.

وأضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول ذكر له أن المبلغ تحصل عليه من خلال عمله في الذهب، وباكتمال كافة التحريات فصلت النيابة الاتهام في مواجهة المتهم الهارب بعد أن تعذر القبض عليه، وأمرت بتقديم المتهم الثاني للمحاكمة تحت نص المادة (181) من القانون الجنائي المتعلقة باستلام المال المسروق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)