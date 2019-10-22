انضمام العمالقة لقناة الخرطوم

أعلنت قناة الخرطوم الفضائية عن انضمام الاعلامي،ة مقدم برنامج نجوم الغد بابكر صديق والدرامي الكبير جمال حسن سعيدالى فريق مقدمي البرامج، واطلالتهما على شاشاتها قريباً. Advertisements وبحسب آخر لحظة، سوف يقدم بابكر صديق برنامجاً خاصاًبالمواهب، بينما يقدم جمال برنامجاً يتناول عدداً من القضايا الاجتماعية في قالب مختلف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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