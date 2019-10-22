محكمة تخاطب النائب العام لإحضار “آدم سوداكال” للمحاكمة

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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خاطبت محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي اليسع هاشم، النائب العام لإعلان سلطات سجن كوبر لتقديم “سوداكال” للمحاكمة في قضية احتيال على صاحب شركة في مبلغ (2) مليار، وذلك بعد أن طالبت به الإمارات وفق قانون إرسال المجرمين عبر (الانتربول) لمحاكمته في عدد من بلاغات الاحتيال التي وقعت على أجانب.
يذكر بحسب صحيفة المجهر، أن المتهم احتال على مدير الشركة بمبلغ يفوق (2) مليون جنيه، بعد أن علم بأن مدير عام الشركة يمتلك قطعة أرض بمنطقة سوبا، واتفق مع “سوداكال” على تمويل إنشاء مصنع أدوية، غير أنه اختفى عن الأنظار مما دفعه لتدوين بلاغ ضده، وبعد اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (178) من القانون الجنائي التي تتعلق بالاحتيال، وأحالت الملف للمحكمة للفصل فيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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