رحيق الورد يغني لخليل اسماعيل وخوجلي عثمان                   

فرغت مجموعة فريق “رحيق الورد” الغنائية من وضع اللمسات الاخيرة لتسجيل سهرة خاصة توثق للفنانين الراحلين خليل اسماعيل وخوجلي عثمان, حيث يجري تسجيل الحلقة مساء غد الاربعاء بصالة اسبارك بالخرطوم، وتضم المجموعة الفنانين عصام محمد نور، انصاف فتحي، شذى عبد الله، يسرية الغالي، عمر حدربي، محمد الاسمر، وملاذ غازي. Advertisements وقال مشرف المجموعة بحسب آخر لحظة الموسيقي احمد المك ان السهرة هي لمسة وفاء لمطربين كبيرين قدما الكثير من الاغنيات الخالدة التي يجب الوقوف عندها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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