الزرقاء تحتفي بالذكرى العاشرة للدوش

أحيت قناة النيل الازرق ذكرى الشاعر الراحل عمر الطيب الدوش التي وافقت العاشر من اكتوبر حيث رحل الشاعر الكبير في العام 98 بعد حياة حافلة بالعطاء الابداعي المتفرد تقف على رأسهاغنياته الخالدة التي تغنى بها الموسيقار محمد وردي مثل “الود، الحزن القديم، وبناديها”، وغيرها من الاعمال الجميلة.

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وقدمت الزرقاء اعادة لسهرة خصصت لسيرة ومسيرة المبدع الراحل تحدث فيها عدد من افراد اسرته وزملاؤه، وبحسب آخر لحظة، عددت ارملته الفنانة سعاد محمد الحسن خصائص الراحل الانسانية والاجتماعية، وتخللت السهرة بعضا من اغنياته الخالدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)