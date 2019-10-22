النيابة تحقق في بلاغ الثراء الحرام الموجه لـ”عوض الجاز” و”هارون”

فرغت التحريات في بلاغي “عوض أحمد الجاز” و”أحمد هارون” المدونة تحت المواد (6/7) من قانون الثراء الحرام بعدم وجود أملاك لهما خلاف موتر (سوزوكي) باسم أحمد هارون و”تراكتور” في اسم عوض الجاز.

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وكانت النيابة قد فتحت بلاغات ضد وزير النفط السابق عوض الجاز والوالي أحمد هارون بحسب صحيفة المجهر، عقب إسقاط النظام البائد تحت المواد السالف ذكرها، إلا أن المخاطبات التي تمت من قبل نيابة الفساد لكل من المسجل التجاري والأراضي وغيرها من المصالح المتعلقة بالأملاك، توصلت التحقيقات إلى عدم وجود أملاك لهما خلاف موتر (سوزكي) و(تراكتور) في اسمهما وعليه تنظر النيابة لتقييم البلاغات المفتوحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)