الجدي يغني في السعودية

يغادر خلال الايام القادمة الى المملكة العربية السعودية الفنان الشاب محمد بشير لاحياء حفل جماهيري كبير للجالية السودانية بمدينة جدة. Advertisements وبحسب آخر لحظة، سبق للدولي ان احيا من قبل عدداً من الحفلات بالمملكة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية والجنسيات الاخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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