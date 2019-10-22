وصول كميات ضخمة من اللحوم المذبوحة لـ (3) دول

وصلت الى الموانئ المصرية امس باخرتين محملتين بالماشية قادمة من الموانيء السودانية.

وقال المدير العام لادارة المحاجر محمد يوسف ان وصول الباخرتين الى مصر الهدف منها ارسال رسالة للعالم والدول المستوردة لا سيماالسعودية بان ماشيتنا ما زالت بخير.

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وقطع بان صادر اللحوم المذبوحة لم يتوقف، وأشار الى وصول كميات ضخمة من اللحوم المذبوحة الى ثلاث دول” مصر، الامارات، والبحرين”، معلناً عن وضع الخطة البديلة لتغطية فجوة ايقاف صادر الماية من العملات الحرة للخزينة العام, من خلال زيادة كميات صادر اللحوم المذبوحة.

وتابع قائلا: كنا نسأل الله يوقف الصادر لكي تستجيب الحكومة لمطالب الوزارة، ومن جانبه نفى وزير الثروة الحيوانية|، أبشر علم الدين، اصدار قرار بايقاف صادر الماشية لمدة عام.

وقال أبشر وفقاً لآخر لحظة، نحن نرتب الآن لاعادة الثقة في الصادر من جديد وليس ايقافه، وأكد ارسال اتيام للولايات لاخذ عينات من الماشية، وجزم بانها لم تجد اي اوبئة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)