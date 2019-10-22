إيما ستون تواصل إبهار جمهورها بأداء سهل ممتنع

ورغم التوقعات السيئة للفيلم، إلا أنه استطاع التغلب عليها، بالحفاظ على الكيمياء بين الممثلين كما كانت بالجزء الأول عام ٢٠٠٩، وتقديم الكوميديا بنفس الطريقة ونفس الأداء السهل الممتنع لأبطاله، وعلى رأسهم إيما ستون. ولم يتخل الفيلم عن رسائله الخفية وإسقاطاته على الواقع السياسى والعالمى الآن، فمنذ المشهد الأول نرى الأبطال متخذين من البيت الأبيض مقرًا ومخبأ لهم من الزومبى الأشرار، لتنفيذ خطتهم وبدء مغامراتهم لإنقاذ صديقتهم «ليتل روك» التى اختفت فى ظروف غامضة، ولكن ما الرسائل التى يحملها فيلم «Zombieland: Double Tap»؟
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