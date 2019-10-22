إيما ستون تواصل إبهار جمهورها بأداء سهل ممتنع

رغم مرور ١٠ سنوات على عرض الجزء الأول، عاد صناع فيلم «Zombieland» بنفس الكيمياء والقوة فى الجزء الثانى الذى حمل اسم «Zombieland: Double Tap»، والمعروض حاليًا بجميع صالات السينما فى أنحاء العالم. تبدأ القصة بعد سنوات من نهاية الجزء الأول، إذ يجتاح الزومبى العالم، ويقضى على كل البشرية، ولم ينج سوى مجموعة قليلة تحاول البقاء على قيد الحياة بأى وسيلة.

هذه المجموعة هى أبطال الفيلم، «كولومبوس» الذى قام بدوره النجم جيسى إيزنبرج، و«ويتشيتا» التى قامت بدورها الحاصلة على أوسكار منذ عامين إيما ستون، و«تالاهاسى» الذى قام بدوره النجم وودى هارلسون، وشخصية «ليتل روك» التى قدمتها النجمة أبيجيل بريسلين.



ورغم التوقعات السيئة للفيلم، إلا أنه استطاع التغلب عليها، بالحفاظ على الكيمياء بين الممثلين كما كانت بالجزء الأول عام ٢٠٠٩، وتقديم الكوميديا بنفس الطريقة ونفس الأداء السهل الممتنع لأبطاله، وعلى رأسهم إيما ستون. ولم يتخل الفيلم عن رسائله الخفية وإسقاطاته على الواقع السياسى والعالمى الآن، فمنذ المشهد الأول نرى الأبطال متخذين من البيت الأبيض مقرًا ومخبأ لهم من الزومبى الأشرار، لتنفيذ خطتهم وبدء مغامراتهم لإنقاذ صديقتهم «ليتل روك» التى اختفت فى ظروف غامضة، ولكن ما الرسائل التى يحملها فيلم «Zombieland: Double Tap»؟

