وقال غني، في مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية: "إذا تمت إعادة انتخابي رئيسًا للبلاد، سوف أعمل في الأسبوع الأول من إعادة انتخابي على استئناف العملية"، مضيفًا: "تمت إدارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة على نحو فعال يضمن تقبل جميع المتنافسين للنتائج".
وتابع الرئيس الأفغاني أنه يمكن اندماج طالبان في البلاد كحزب سياسي، ووفقًا للدستور الحالي "تحتاج طالبان إلى فهم أن غالبية الشعب الأفغاني يمكن أن يتقبلهم إذا شجبت الحركة العنف"، على حد قوله.
وأكد أن تحقيق السلام مع طالبان يحتاج إلى ضمان أمن الشعب الأفغاني، وقال إن الأمر يتطلب أدلة واضحة على عدم تورط طالبان مع أي جماعات إرهابية دولية، ووضع حد للعنف والإحجام عن تجارة المخدرات وقطع علاقاتها المنفصلة مع باكستان المجاورة.
واعترف بمدى صعوبة تحقيق هذه المطالب، قائلا إن: "طالبان تختلف عن أي جماعة مسلحة أخرى"، موضحا أن مصدر قوتها ينبع من العنف، وأنها ليست على استعداد للمشاركة في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أهمية دور باكستان، مشددًا على ضرورة أن "تتبنى موقفًا بناءً وتدعم عملية السلام".
كما أشار إلى أهمية أفغانستان بالنسبة لإرساء الأمن الدولي وأمن الولايات المتحدة الداخلي، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك عقب اجتماعه الأخير مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في العاصمة الأفغانية "كابول".
واختتم الرئيس الأفغاني تصريحاته بالقول إنه لا ينبغي الخلط بين عملية السلام ودبلوماسية البلاد، مشددا على ضرورة أن يتولى الشعب قيادة عملية السلام، في حين أن العلاقات الأمريكية الأفغانية تقوم على المصالح المتبادلة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس أفغانستان إن "مستوى القوات الأمريكية في البلاد لا يعتمد على قبول طالبان لذلك.. نحن المسئولون عن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغانى يؤكد استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.