الجيش اللبنانى يفتح الطريق فى صيدا

أعاد الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء فتح الطرقات في صيدا جنوب البلاد، يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء اللبناني على الورقة المقدمة من الحريري أمس، كما وافق على وميزانية 2020 وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني.

تضمنت الورقة الاقتصادية المقدمة من الحريري، بتحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وإلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام، وإقرار قانون استعادة المال المنهوب، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المئة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب - الإنماء والإعمار - المهجرين)، وإقرار قانون استعادة المال المسروق.