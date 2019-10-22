أكد نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد الحكومة لاتخاذ القرارات الكبيرة والشجاعة من أجل السلام والاستقرار في البلاد، وأضاف: "لذلك استطعنا أن نحقق في أسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات".
وقال حميدتي: "السودان وجنوب السودان سيمضيان معا من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين وسيصنعان معا مجدا جديدا يغسل أدران الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: استطعنا في أسبوع أن نحقق ما عجز عنه النظام السابق في 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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