التاريخ: 22-أكتوبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور كرري ضد سائق احدى المركبات إثر استشهاد تاجر الموبايلات بالشهداء الشاب الخلوق نبيل نتيجة حادث مروري وهو كان يمتطي احدى الركشات. Advertisements ونسبة لما يملك الشاب طيب القلب والمعشر من اخلاق حميدة وطيبة قلب امتلأت مشرحة ام درمان باسرة تاجر الموبايلات الشهيد وزملاء المهنة بسوق ام درمان. وبحسب الدار، سالت دموع الكل لحظة سماعهم للنبأ الحزين وبعدما قام مدير مشرحة ام درمان والفنيين بالمشرحة بعملهم الانساني صوب جثمان تاجر الموبايلات تم تسليم الجثمان لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الموت نقاد لا يختار الا الاخيار… ام درمان تذرف الدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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