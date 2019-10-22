الموت نقاد لا يختار الا الاخيار… ام درمان تذرف الدموع

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور كرري ضد سائق احدى المركبات إثر استشهاد تاجر الموبايلات بالشهداء الشاب الخلوق نبيل نتيجة حادث مروري وهو كان يمتطي احدى الركشات.
ونسبة لما يملك الشاب طيب القلب والمعشر من اخلاق حميدة وطيبة قلب امتلأت مشرحة ام درمان باسرة تاجر الموبايلات الشهيد وزملاء المهنة بسوق ام درمان. وبحسب الدار، سالت دموع الكل لحظة سماعهم للنبأ الحزين وبعدما قام مدير مشرحة ام درمان والفنيين بالمشرحة بعملهم الانساني صوب جثمان تاجر الموبايلات تم تسليم الجثمان لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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