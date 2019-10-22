صديق يوسف يدعو وزراء الحكومة للإنضمام للحزب الشيوعي

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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قدم القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف الدعوة لاعضاء الحكومة الانتقالية بالإنضمام للحزب الشيوعي السوداني في وقت نفى فيه علاقة حزبه بالحكومة، وقال يوسف ملتزمون بمواثيق وبرامج قوى إعلان الحرية والتغيير وسينفذونها مع كل مكوناتها.
وفي السياق ذاته نفى القيادي بالحزب الشيوعي وجود اي علاقة لهم بالحكومة، معتبراً أن برنامجهم الحزبي لا يتسق و لا يتناسب مع برامج الحكومة ، وقال: لا يوجد عضو من اعضاء الحزب الشيوعي في الحكومة، قاطعاً بعدم ترشيحهم أي عضو
من الحزب في وزارات الدولة، وبحسيب صحيفة الجريدة اضاف ، “يا ليت كل وزراء الحكومة اعضاء في الحزب الشيوعي ” وزاد ، نتمنى أن يقدموا لنا طلباً بأن ينضموا للحزب الشيوعي، ونحن سوف نرحب بهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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