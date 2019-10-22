تجاوزات في انتخابات نقابة جامعة المغتربين

كشف العاملون بجامعة المغتربين عن وثيقة صدرت من مكتب مسجل تنظيمات العمل (المقال)، تثبت وقوع فساد انتخابي، واعتبروا أن انتخابات النقابة بالجامعة التي دعت لها الوثيقة أول انتخابات غير شرعية بعد الثورة، ولفت العاملون الى أنهم

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اختاروا عبر التصويت الحر لجنتهم التمهيدية إلا انهم تفاجأوا بالوثيقة، وبحسب المستند الذي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه، فإن خطاباً صدر عن مكتب مسجل التنظيمات وجه بنشر الكشوفات على أن يتم تقديم الطعون في كشوفات

الناخبين المبدئية، ومن ثم يتم النظر فيها، ونشر الكشوفات النهائية للناخبين، والملاحق على ان يتم اليوم تقديم طلبات الترشيح والطعون في المرشحين ونظرها وسحب الترشيح، ونشر كشوفات المر شحين النهائية.

واعتبر العاملون أن عدم تحديد خطاب مسجل التنظيمات مواعيد الاقتراع لترك مساحتها فارغة في القرار فساد يوضح المؤامرة التي ظل رموز المؤتمر الوطني يمارسونها في الانتخابات وطالبوا بضرورة ايقاف انتخابات نقابة جامعة المغتربين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)