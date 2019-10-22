موظفون بمفوضيات دارفور يدونون بلاغاً ضد مسؤولين في نيابة الفساد

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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تقدم موظفون بمفوضيات دارفور أمس الاثنين بعريضة جنائية لدى نيابة الفساد في مواجهة مسؤولين بمكتب سلام دارفور ومفوضياته الست، تتعلق باستيلاء المتهمين على اجور وحقوق الموظفين بالمفوضيات.
وقال نصرالدين رحال المحامي إنه تم التحري مع وكيل الشاكين أبوبكر ادريس محمد، مؤكداً في الوقت ذاته تسلمه مستندات خاصة بالتجاوزات والفساد المالي بمكتب سلام دارفور ومفوضياته، وكشف رحال إعتزامه فتح بلاغات
أخرى في مواجهة مسؤولين بمكتب سلام دارفور والمفوضيات، وبحسب صحيفة الجريدة قال: شرعنا الآن في تقديم أول بلاغ فساد، وهناك بلاغات أخرى تتعلق بالمشروعات التنموية وبرامج العودة الطوعية والثراء الحرام سندفع بها قريباً لنيابة الفساد لاسترداد أموال المواطنين في دارفور، مشدداً على إن عهد الافلات من العقاب ولى.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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