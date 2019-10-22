سرقة وزندية… حرامي وعينك قوية

اصدرت محكمة جنايات المدينة بام بدة برئاسة القاضي احند الزين علي حكماً قضى بالسجن لمدة عام في مواجهة شاب ادين بتهمة التعدي وسرقة فتاة داخل حافلة مواصلات عامة وامرت المحكمة بجلد المدان 40 جلدة وتعود تفاصيل القضية حسب الاتهام الى ان الشرطة القت القبض على المتهم بعد ان حاول سرقة جوال فتاة داخل مركبة عامة بعد ان تعدى عليها بالضرب وت فتح بلاغ ضده من قبل الشاكية تحت المواد 174/142 جنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى الشاكية وشهود الاتهام الذين اكدوا الواقعة.

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وبحسب الدار، عند استجواب المتهم انكر ذلك وقال انه كان مخموراً لحظة الجريمة وانه لم يتذكر ما فعله وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى جميع الاطراف واصدرت القرار السابق ذكر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)