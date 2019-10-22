فتح ملفات إغتيال علي فضل ومحمد عبد السلام

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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التقى وفد من الجبهة الديمقراطية للمحامين الديمقراطيين النائب العام تاج السر الحبر بمكتبه أمس، وقال حاتم الياس المحامي لمصادر: اللقاء بحث سير العدالة في البلاد، وتحريك ملفات الجرائم التي أرتكبت في عهد النظام البائد.
وكشف الياس عن أن الجبهة الديمقراطية شرعت في فتح بلاغات في مواجهة متهمين بقتل الدكتور علي فضل النقابي والطبيب بمستشفى الخرطوم، والطالب بجامعة الخرطوم محمد عبدالسلام الذي طالته يد الغدر.
وشدد حاتم بحسب صحيفة الجريدة، أن الجبهة الديمقراطية ستحرك الكثير من الملفات وتدفع بها للمحاكم حتى ينال الجناة العقاب الرادع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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