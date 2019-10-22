زنقة كلب في طاحونة.. مقتل زوج بالرصاص بشرق النيل

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أكملت مباحث شرق النيل تحرياتها مع المتهم بقتل زوج بطلق ناري داخل منزله بشرق النيل إثر خلاف بينهما كما سجل المتهم اعترافاً قضائيا بارتكاب الجريمة التي تشير تفاصيلها الى ان المتهم على علاقة بزوجة القتيل.

وفي يوم وقوع الجريمة حضر المجني عليه الى منزله وكان المتهم متواجد ولم يجد طريقة للخروج من المنزل فاخذ سلاحه واطلق رصاصة على الزوج ادت الى وفاته ليتم ابلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة واتخذت كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وباورنيك جنائي صادر من النيابة احيلت الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، ووفقاً للدار، دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد وتم القبض على المتهم ومباشرة التحري معه واكمال التحريات تمهيداً لاحالة البلاغ للمحكمة للنظر فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)