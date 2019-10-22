جهاز المخابرات: لا وجود لأي معتقل سياسي بالبلاد

أكد جهاز المخابرات العامة عدم وجود أي معتقل سياسي بالبلاد، مشيراً إلى قيام الجهاز برفد قيادة الدولة وأجهزتها بالمعلومات والتوصيات التي تمثل الرأي الأمني.

وقال نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق عوض الكريم القرشي الجنيد، خلال مخاطبته ختام ورشة “التحولات الاجتماعية ومستقبل القطاعات الأمنية في السودان”؛ قال إن مناقشة الجهاز لقضاياه مع منظمات المجتمع المدني تؤكد أن التغيير الذي حدث بالبلاد حقيقي.

Advertisements

ووصف القرشي التوصيات التي خرجت بها الورشة بأنها مقنعة وجيدة وتأتي في إطار إعداد خطط تصبح هاديةً لجهاز المخابرات خلال المرحلة المقبلة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)